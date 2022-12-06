Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Швейцарія на "Футбол 24", стартує о 21:00. Переможець цієї пари зіграє у чвертьфіналі проти команди Марокко, яка сенсаційно вибила Іспанії в серії пенальті. Відзначаємо, що Фернанду Сантуш посадив капітана "селесао" на лавку – 37-річний вільний агент присів у запас Португалії вперше за 14 років на великому турнірі. Тоді під час Європ-2008 КР7 також не потрапив у старт на гру проти Швейцарії (все завершилося фіаско 0:2). Вочевидь, 68-річний наставник вирішив не терпіти вибриків Роналду, який постійно чимось незадоволений уже і в рідній збірній. Замість Кріштіану виходить форвард Бенфіки Гонсалу Рамуш, в активі якого лише 12 хвилин на катарському Мундіалі. Для 21-річного нападника це дебют у стартовому складі за національну команду

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З інших цікавих змін виділимо повернення Отавіу. Хавбек Порту виходив ще на першу гру, а потім через травму пропустив 2 тури групового етапу. Також місце в основі втратив фулбек Манчестер Сіті Жоау Канселу, який провів 3 повні поєдинки на ЧС-2022. Швейцарія здивувала менше. Універсал Майнца Едмілсон Фернандес уперше потрапив у стартовий склад на турнірі (не відновився беззаперечно основний Відмер), а Зоммер повернувся у ворота. Де дивитись матч Португалія – Швейцарія онлайн? Гру транслює MEGOGO Футбол Перший.

Португалія: Діогу Кошта – Далот, Рубен Діаш, Пепе, Геррейру – Отавіу, Вільям Карвалью, Бруну Фернандеш – Бернарду Сілва, Гонсалу Рамуш, Жоау Феліш

Швейцарія: Зоммер – Едмілсон Фернандес, Шер, Аканджі, Родрігес – Фройлер, Джака – Шакірі, Соу, Варгас – Емболо

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