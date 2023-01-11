Вінгер Динамо та збірної України Віктор Циганков не перейде у португальський гранд.

Інформація про зацікавленість Порту у послугах 25-річного українця не відповідає дійсності, інформує O Jogo.

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"Дракони" не розглядають кандидатуру Циганкова попри те, що зараз його можна придбати за зниженою ціною або ж влітку підписати безкоштовно. Фінансові апетити Віктора доволі немалі – близько трьох мільйонів євро на рік. Сам футболіст готовий піти у клуб, який запропонує саме таку суму.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Він одягає біло-синю футболку першої команди з 2016 року.

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