Сумну звістку отримав Олег Гусєв, асистент Мірчі Луческу. У вічність відійшов його тато.

Напередодні на 68-му році життя перестало битися серце Анатолія Олексійовича Гусєва, повідомляє офіційний сайт киян.

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Динамо висловило співчуття рідним та близьким у зв'язку із важкою втратою. Нещодавно інший асистент Мірчі Луческу Еміліан Карас теж залишився без батька.

Нагадаємо, цього року Олег Гусєв розлучився з дружиною Марією і вдруге став холостяком.

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