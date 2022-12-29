Помер батько Гусєва
10:57 - Читать на русском
Сумну звістку отримав Олег Гусєв, асистент Мірчі Луческу. У вічність відійшов його тато.
Напередодні на 68-му році життя перестало битися серце Анатолія Олексійовича Гусєва, повідомляє офіційний сайт киян.
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Динамо висловило співчуття рідним та близьким у зв'язку із важкою втратою. Нещодавно інший асистент Мірчі Луческу Еміліан Карас теж залишився без батька.
Нагадаємо, цього року Олег Гусєв розлучився з дружиною Марією і вдруге став холостяком.
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