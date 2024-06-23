Захисник Полісся Данило Бескоровайний може вибути на тривалий термін одразу після трансферу в житомирський клуб.

Бескоровайний на одному з перших тренувань пошкодив хрестоподібні зв'язки, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

Полісся офіційно підтвердило трансфер чемпіона світу

Наразі невідомі точні терміни відновлення від пошкодження, які зазвичай становлять не менше 6 місяців. Клуб ще не повідомляв про стан гравця.

Зауважимо, що Бескоровайний є вихованцем криворізького футболу, встиг пограти за ФК Луцьк, Волинь в Україні, а також за кордоном – словацькі Дунайска Стреда та Михаловце, литовський Атлантас та казахську Астану. З січня 2023 року Данило виступав за Кривбас. У 2019 році Бескоровайний у складі збірної України U-20 став чемпіоном світу.

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