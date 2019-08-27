Піке та Відаль виграли майже півмільйона євро в покер

Талановита людина – талановита в усьому. Цю істину підтвердили гравці Барселони Артуро Відаль та Жерар Піке, які стали призерами турніру з покеру.

Захисник Барселони Жерар Піке фінішував другим у турнірі PokerStars, який проходив у Барселоні. 32-річний центрбек збагатився на майже 353 тисяч євро, повідомляє Mundo Deportivo.

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Трохи відстав його одноклубник – Артуро Відаль також взяв участь у фінальному столі та виграв майже 135 тисяч євро, посівши 5 місце. Сумарний доробок гравців Барселони склав 487 410 євро – тепер "блаугранас" можуть непогано відірватися.

До слова, всього в турнірі взяли участь 1733 гравці.

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