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Піке та Відаль виграли майже півмільйона євро в покер

15:52 677 Читать на русском
Піке та Відаль виграли майже півмільйона євро в покер
Гравці Барселони – суцільні таланти / ФК Барселона

Талановита людина – талановита в усьому. Цю істину підтвердили гравці Барселони Артуро Відаль та Жерар Піке, які стали призерами турніру з покеру.

Захисник Барселони Жерар Піке фінішував другим у турнірі PokerStars, який проходив у Барселоні. 32-річний центрбек збагатився на майже 353 тисяч євро, повідомляє Mundo Deportivo.

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Трохи відстав його одноклубник – Артуро Відаль також взяв участь у фінальному столі та виграв майже 135 тисяч євро, посівши 5 місце. Сумарний доробок гравців Барселони склав 487 410 євро – тепер "блаугранас" можуть непогано відірватися.

До слова, всього в турнірі взяли участь 1733 гравці.

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Теги
Іспанія Артуро Відаль Артуро Відаль Жерар Піке Жерар Піке Барселона Барселона
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