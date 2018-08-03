"Підітріться своїм регламентом" – фанати Динамо провели флешмоб проти ФФУ

Фанати Динамо провели акцію протесту проти ФФУ на матчі проти Шахтаря.

Динамо та Шахтар зустрічаються в 3 турі УПЛ.

Динамо – Шахтар – 1:0 – онлайн-відеотрансляція матчу 3-го туру УПЛ

Фанати киян, як і анонсували, провели акцію протесту проти ФФУ. Ультас почали кидати на поле туалетний папір, через що арбітр зустрічі Юрій Можаровський на деякий час був змушений зупинити гру.

Такж фанати вивісили банер: "Підітріться своїм регламентом". На думку фанатів Динамо, ФФУ неодноразово порушувала регламент, через що він став не дорожчим за туалетний папір.