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"Підітріться своїм регламентом" – фанати Динамо провели флешмоб проти ФФУ

20:36 1003 Читать на русском
"Підітріться своїм регламентом" – фанати Динамо провели флешмоб проти ФФУ
"Підітріться своїм регламентом" – фанати Динамо провели флешмоб проти ФФУ

Фанати Динамо провели акцію протесту проти ФФУ на матчі проти Шахтаря.

Динамо та Шахтар зустрічаються в 3 турі УПЛ.

Динамо – Шахтар – 1:0 – онлайн-відеотрансляція матчу 3-го туру УПЛ

Фанати киян, як і анонсували, провели акцію протесту проти ФФУ. Ультас почали кидати на поле туалетний папір, через що арбітр зустрічі Юрій Можаровський на деякий час був змушений зупинити гру.

Такж фанати вивісили банер: "Підітріться своїм регламентом". На думку фанатів Динамо, ФФУ неодноразово порушувала регламент, через що він став не дорожчим за туалетний папір.

Футбол 24

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Джерело: Футбол 24
Україна3 тур

Динамо - Шахтар: П'ятниця 03 серпня 2018

Динамо
Матч завершено
1 : 0
Шахтар
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