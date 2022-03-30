"Ми всім говорили, що робитимемо, як будуть йти наші справи у відборі на чемпіонат світу. УЄФА скаже нам, якого числа ми гратимемо у червні. Ми все обговорили, у нас повне розуміння ситуації, але не буду говорити, що ми робитимемо далі.

"Є руки, ноги, футбольне поле": Ярмоленку не сподобалась ініціатива подарувати Україні пряму путівку на ЧС-2022

"Подарований" вихід на ЧС? Я повністю підтримую Ярмоленка. Ми маємо грати, здобувати цю путівку. Я кажу тільки за себе. Є ще президент, виконком УАФ. Але особисто я проти, треба грати", – заявив Петраков у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, "синьо-жовті" 24 березня мали зіграти зі Шотландією у півфіналі плей-офф відбору на ЧС-2022, але через початок повномасштабної війни Росії проти України зустріч була перенесена на червень. Потенційний суперник у фіналі вже відомий – це Уельс, який здолав Австрію (2:1).

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