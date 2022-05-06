Петраков анонсував нові спаринги збірної України
Наставник "синьо-жовтих" повідомив, що національна команда проведе ще кілька контрольних матчів.
"Які ще спаринги заплановано? Щоб ви розуміли, це не я маю про них оголошувати, а УАФ. Вони домовляються, люди працюють. Нам хочуть допомогти.
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Незабаром про них буде оголошено. Розумієте, зараз ситуація така, що в людей проходять чемпіонати. Збірна України вперше потрапила в таку ситуацію, тож дуже-дуже важко знайти спаринг-партнера.
Думаю, сьогодні-завтра УАФ оголосить. Вже є один спаринг, а там далі буде видно, скажемо так", – сказав Олександр Петраков в ефірі YouTube-каналу УАФ.
Нагадаємо, наразі у "синьо-жовтих", які перебувають на зборі у Словенії, запланований лише один контрольний матч – 11 травня проти Борусії Менхенгладбах.
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