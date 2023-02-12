Руйнівний землетрус у Туреччині прогнозовано вплинув і на футбол. Місцева Суперліга буде дограна не в повному складі.

Газіантеп і Хатайспор оголосили про зняття з Суперліги та Кубка Туреччини 2022/23. Федерація вже задовольнила прохання клубів, повідомляє Fanatik.

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Провінції Хатай і Газіантеп стали епіцентром руйнівного землетрусу, який в ніч на 6 лютого забрав життя десятків тисяч людей. Серед них були і футболісти та працівники клубів. Одним із тих, кого досі не знайдено, є ганський півзахисник Хатайспора Крістіан Атсу.

На момент зняття з чемпіонату Хатайспор посідав 14 місце в турнірній таблиці Суперліги. Газіантеп перебував на 10-й позиції. Суперліга 2022/23 буде дограна за участі 17-ти команд – окрім вказаних двох клубів, більше ніхто не повідомив про припинення виступів в елітному дивізіоні.

А от у нижчих лігах теж є втрати. Єні Малатьяспор і Аданаспор теж не дограють поточний чемпіонат у другому за силою дивізіоні. У матчах, що залишилися, всі клуби отримають технічні поразки, але за ними збережено право на участь у наступному сезоні.

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