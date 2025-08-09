Лівий Берег приймав Пробій у другому турі Першої ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Перша ліга 2025/26, 2-й тур

Лівий Берег – Пробій – 1:2

Голи: Порохня, 9 – Євпак, 22, Книш, 24

Перша ліга: Буковина не змогла обіграти Агробізнес, друга поспіль поразка новачка

Першими у матчі могли забивати гості. Механів та Сідней не розібралися у власному штрафному, однак Харук не влучив у порожні ворота. Лівий Берег відповів голом Гунічева, який не зарахували через офсайд.

Попри те, що минулого сезону Пробій грав у Другій лізі, саме команда з Городенки подекуди виглядала гострішою в атаці. Саме Пробій і відкрив рахунок у матчі – Палагнюк завдав удару головою, який заблокував Якимів, однак на добиванні гравець Пробоя пробив повз всіх гравців Лівого Берега. Наприкінці першого тайму господарі втратили м'яч під час атаки, чим ледь не скористалися гравці Пробоя, на щастя для "лелек", Сікач не реалізував вихід віч-на-віч.

На 55-й хвилині у Лівого Берега виник перший стовідсотковий момент – Різник у чужому штрафному скинув м'яч Шастала, а той влучив у перекладину. Незабаром міг забивати Сідней, проте бразилець не забив у порожні ворота після невдалого виходу воротаря Пробою. Але все ж господарі забили. Різник уникнув офсайду та віддав пас на вільного Гунічева, який забив з близької відстані.

Незабаром Лівий Берег вийшов вперед. Сідней завдав удару з-за меж штрафного, голкіпер Пробою зачепив м'яч рукою, але команду не врятував. На 76-й хвилині Криворучко скористався метушнею після розіграшу стандарту та забив третій гол Лівого Берега. В підсумку, кияни здобули першу перемогу в сезоні.

"У ногу влетів уламок масою 89 грамів, але я повернувся на поле": легендарний коментатор пройшов війну і грає з Рикуном