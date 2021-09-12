Перша ліга, 8-й тур

Кривбас – Ужгород – 5:0

Голи: Хобленко, 19, 25, 36, 42, Займенко, 84

Гірник-Спорт – Поділля – 0:0

Перша ліга: Полісся закріпилось у трійці лідерів завдяки перемозі над Прикарпаттям, Оболонь залишилась серед лідерів

Кривбас продовжує впевнено крокувати в УПЛ. Несподівана поразка від Альянса зіпсувала настрій криворіжцям, і весь гнів команди був спрямований на Ужгород. Кривбас відвантажив закарпатцям 5 м'ячів без відповіді. Варто відзначити, що 4 голи до свого заліку записав колишній форварда СК Дніпро-1 Олексій Хобленко. Кривбас впевнено розташувався на другій сходинці Першої ліги, поступаючись лише Металісту. Натомість Ужгород з одним заліковим балом, схоже, готується до повернення у Другу лігу.

У ще одному поєдинку ігрового дня Гірник-Спорт приймав Поділля. Гра була менш видовищна за матч у Кривому Розі, команди розійшлись безгольовою нічиєю.

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