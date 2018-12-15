Перес знайшов для Реала "нового Роналду", – Don Balon

Президент Реала Флорентіно Перес налаштований підсилити атаку мадридців форвардом ПСЖ Кіліаном Мбаппе.

Відхід Кріштіану Роналду суттєво послабив атакувальний потенціал Реала – не найкращі результати команди говорять самі за себе. Сподівання на Гарета Бейла як наступника португальця не виправдались, адже валлієць забив лише 4 голи у 14 матчах Ла Ліги.

Президент Реала Флорентіно Перес розуміє, що команда потребує "нового Роналду". На думку боса мадридців, на цю роль ідеально підходить форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе, інформує Don Balon.

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19-річний француз став пріоритетним варіантом для "Королівського клубу", який відмовився від ідеї підписання Неймара. Сам Мбаппе начебто не проти продовжити кар'єру в Іспанії, оскільки розуміє недостатньо високий рівень французького чемпіонату.

Трансфер Мбаппе оцінюється у 250 млн євро. Як зазначає видання, протягом останніх тижнів сторони дедалі частіше контактують стосовно можливого переходу.

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