Пепе офіційно став гравцем Порту

Порту оголосив про перехід екс-захисника Реала Пепе.

Контракт з 35-річним гравцем буде діяти до літа 2021 року, повідомляє прес-служба Порту.

Пепе не захотів переходити в Арсенал

Відзначимо, що гравець захищав кольори Порту з 2004 по 2007 рік, звідки перейшов в Реал за 30 мільйонів євро.

Попереднім клубом Пепе був Бешикташ, контракт з яким гравець розірвав в середині грудня. У нинішньому сезоні триразовий переможець Ліги чемпіонів провів за турецьку команду 17 матчів і забив п'ять м'ячів.

Шевченко, Роналду, Касільяс та інші гравці, у яких не склались відносини з Моурінью