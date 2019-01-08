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Пепе офіційно став гравцем Порту

15:12 537 Читать на русском
Пепе офіційно став гравцем Порту
Пепе / фото: Порту

Порту оголосив про перехід екс-захисника Реала Пепе.

Контракт з 35-річним гравцем буде діяти до літа 2021 року, повідомляє прес-служба Порту.

Пепе не захотів переходити в Арсенал

Відзначимо, що гравець захищав кольори Порту з 2004 по 2007 рік, звідки перейшов в Реал за 30 мільйонів євро.

Попереднім клубом Пепе був Бешикташ, контракт з яким гравець розірвав в середині грудня. У нинішньому сезоні триразовий переможець Ліги чемпіонів провів за турецьку команду 17 матчів і забив п'ять м'ячів.

Шевченко, Роналду, Касільяс та інші гравці, у яких не склались відносини з Моурінью

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Трансфери Пепе Пепе Порту Порту Португалія
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