ПСЖ каменя на камені не залишив від Пе-де-Касселя в матчі 1/16 фіналу Кубка Франції. Дивіться відео голів та огляд поєдинку Пе-де-Кассель – ПСЖ на "Футбол 24".

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Пе-де-Кассель – ПСЖ – 0:7

Голи: Мбаппе, 29, 34, 40, 56, 79, Неймар, 33, Солер, 64

Парижани зійшлись з представником 6-го дивізіону Пе-де-Касселем. На 28 хвилині Мбаппе відкрив рахунок у зустрічі ударом в дотик, а до перерви записав до свого активу асист та ще два м'ячі.

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По перерві Кіліан продовжив свою феєрію, довівши кількість забитих м'ячів до 5. Ще один гол забив іспанець Карлос Солер. Додамо, що в наступному раунді ПСЖ зустрінеться з Марселем Маліновського.