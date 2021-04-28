Львів та Рух не виявили сильнішого у львівському дербі. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Номінальні господарі розпочали матч дуже активно, але забив першим Рух. Стаменковіч, вигравши верхову боротьбу, асистував Борячуку. Андрій головою розстріляв кіпера, але арбітр після перегляду VAR скасував взяття воріт.

Львів і Рух розійшлися миром у новому дербі столиці Галичини

Після цього відзначився Львів. Альваро елегантним пасом вирізав на Ернеста, той пробив точно у дальній кут. По перерві "жовто-чорні" відігрались завдяки пенальті. Бусько необачно зіграв у штрафному рукою, а Кондраков реалізував 11-метровий. За кілька миттєвостей другу жовту отримав Міхобі, але Рух дотиснути "містян" не зміг.

Команда Федика розташувалась на 12 позиції, випереджаючи останню сходинку на 3 залікові бали. Підопічні Безсмертного залишилися дев'ятими, майже гарантувавши собі участь в УПЛ сезону 2021/22.