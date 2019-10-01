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Павелко: Шевченко точно працюватиме зі збірною України до кінця Євро-2020

22:23 1005 Читать на русском
Павелко: Шевченко точно працюватиме зі збірною України до кінця Євро-2020
Павелко та Шевченко / фото Є. Кравса

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко буде працювати з національною командою щонайменше до завершення Євро-2020, куди українці мають реальні шанси потрапити.

"У нас все чудово. Шевченко має контракт, який завершується влітку 2020 року, якраз після чемпіонату Європи. І немає ніяких підстав його розривати", – наголосив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у коментарі Футбол 24.

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Павелко зазначив, що візит Шевченка до Мілана на матч Аталанта – Шахтар та його зустріч з Паоло Мальдіні є абсолютно нормальним явищем, адже керманич збірної хоче переглянути гравців Шахтаря та Руслана Маліновського.

Натомість із Мальдіні у нього дружні стосунки і їм є про що поговорити, зокрема стосовно футболу.

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Джерело: Футбол 24
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Теги
Євро-2020 Андрій Шевченко Андрій Шевченко Італія УАФ Андрій Павелко Збірна України Головне Мілан Мілан Україна Україна
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