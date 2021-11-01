"Що люди подумають, не подумають, це в мене від чистого серця. Захотів – заспівав і співатиму, допоки вважатиму за потрібне. Це моє особисте рішення.

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Сам був здивований (премією від президента – Футбол 24). У нас президент заходить інколи, коли там гол забив, щось заохочує. Так, наступного дня він з Києва приїхав, вручив конверт. Подумав: "Ого, нічого собі". Думаю додати трохи тембру в наступній грі", – розповів хавбек у коментарі програмі Великий футбол.

До слова, в нинішньому сезоні Сергій Панасенко провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.

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