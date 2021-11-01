Патріотизм у шані: хавбек Вереса отримав бонус за натхненне виконання гімну
Півзахисник рівненського Вереса Сергій Панасенко розповів про реакцію президента клубу Івана Надєїна на стиль виконання ним державного славня.
"Що люди подумають, не подумають, це в мене від чистого серця. Захотів – заспівав і співатиму, допоки вважатиму за потрібне. Це моє особисте рішення.
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Сам був здивований (премією від президента – Футбол 24). У нас президент заходить інколи, коли там гол забив, щось заохочує. Так, наступного дня він з Києва приїхав, вручив конверт. Подумав: "Ого, нічого собі". Думаю додати трохи тембру в наступній грі", – розповів хавбек у коментарі програмі Великий футбол.
До слова, в нинішньому сезоні Сергій Панасенко провів 12 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 1 асист.
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