Парад жахливих помилок Кадара у відеоогляді матчу Хорватія – Угорщина – 3:0

Збірна Хорватії легко розгромила Угорщину в матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Всі три голи у звітному матчі були забиті у першому таймі. І до всіх трьох причетний Тамаш Кадар. Для захисника Динамо перша 45-хвилинка видалася настільки невдалою, що наставник угорців вирішив замінити його відразу по перерві.

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У другому таймі хорвати мали низку нагод збільшити перевагу (зокрема Перішіч схибив з пенальті), але рахунок так і не змінився.

Відтак Хорватія набрала 13 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці групи Е. В Угорщини на чотири залікових пункти менше і третя сходинка.

Хорватія – Угорщина – найкращі моменти: 1 тайм:

Хорватія – Угорщина – найкращі моменти: 2 тайм: