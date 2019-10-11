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Парад жахливих помилок Кадара у відеоогляді матчу Хорватія – Угорщина – 3:0

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Парад жахливих помилок Кадара у відеоогляді матчу Хорватія – Угорщина – 3:0
Хорватія – Угорщина – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Збірна Хорватії легко розгромила Угорщину в матчі відбору на Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на "Футбол 24".

5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
 
Ласло Кляйнхайслер 56’
5’ Лука Модріч
24’ Бруно Петковіч
42’ Бруно Петковіч
56’ Ласло Кляйнхайслер

Всі три голи у звітному матчі були забиті у першому таймі. І до всіх трьох причетний Тамаш Кадар. Для захисника Динамо перша 45-хвилинка видалася настільки невдалою, що наставник угорців вирішив замінити його відразу по перерві.

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У другому таймі хорвати мали низку нагод збільшити перевагу (зокрема Перішіч схибив з пенальті), але рахунок так і не змінився.

Відтак Хорватія набрала 13 очок та посідає перше місце у турнірній таблиці групи Е. В Угорщини на чотири залікових пункти менше і третя сходинка.

Хорватія – Угорщина – найкращі моменти: 1 тайм:

Хорватія – Угорщина – найкращі моменти: 2 тайм:

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Хорватія Хорватія Угорщина Угорщина Відеоновини Євро-2020 Хорватія - Угорщина
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