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Памела Андерсон звинуватила Рамі у домашньому насильстві

18:17 258 Читать на русском
Памела Андерсон звинуватила Рамі у домашньому насильстві
Памела Андерсон та Аділь Рамі / Фото Nettavisen

Захисник Марселя та збірної Франції Аділь Рамі ще не скоро відмиється від бруду, який виплив на поверхню після розриву стосунків із американською моделлю Памелою Андресон.

"Іноді він був дуже жорстоким до мене. Минулого літа в Лос-Анджелесі він схопив мене за волосся і потягнув, тому що я залишила його в готелі після фотосесії з друзями.

Памела Андерсон звинуватила Рамі у зраді та покинула чемпіона світу

Він переслідував мене з Лос-Анджелеса в Сен-Тропе. Це було найгірше літо. Він розчавив мені обидві руки, мені довелося поїхати в лікарню, тому що це було дуже боляче.

Рамі не поважає жінок. Той факт, що він є обличчям організації, яка протидіє домашньому насильству у Франції, був тільки прикриттям для нього", – цитує Андерсон RMC Sport.

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Франція Аділь Рамі Аділь Рамі Марсель Марсель
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