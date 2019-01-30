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Озіл відмовився переходити у ПСЖ на правах оренди

21:22 80 Читать на русском
Озіл відмовився переходити у ПСЖ на правах оренди
Месут Озіл / Reuters

Хавбек Арсенала Месут Озіл не хоче переходити у інший клуб на правах оренди.

Паризький клуб після травми Неймара почав пошуки підсилення атаки, серед варіантів розглядався і хавбек Арсенала Месут Озіл, проте німець не хоче переходити у ПСЖ на правах оренди, повідомляє Sueddeutsche.de.

Арсенал хоче замінити Озіла найкращим гравцем в зоні КОНКАКАФ 2018 року

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Арсенал також пропонував французькому гранду Озіла в обмін на іншого півзахисника Адрієна Рабйо.

До слова, німецький хавбек провів за Арсенал 18 матчів у поточному сезоні у всіх турнірах, Озіл забив 4 голи та віддав 2 гольові передачі.

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