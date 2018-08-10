Олімпік та Львів зіграли внічию

У матчі 4-го туру УПЛ між Олімпіком та Львовом переможця виявити не вдалося, не дивлячись на червону картку Приймака у першому таймі. На гол львів'янина Адамюка влучним пострілом відповів Євген Пасіч.

Львів цікавіше провів перший тайм, більше контролюючи м'яч та створивши більше гострих моментів, ніж суперник, хоча по ударам у площину воріт була рівність. Олімпік більше зосереджувався на контратаках, одна з яких призвела до втрати у стані суперника: на 39-й хвилині Приймак зачепив Балашова, а той з галасливим матюком на вустах впав на газон. Це був зрив атаки та жовта картка, яка стала для Приймака другою. Львів залишився у меншості.

Тим не менш, у другому таймі саме львів'яни були близькими до перемоги. Гості продовжували частіше бити по воротах і, зрештою, добилися свого – на 68-й хвилині Володимир Адамюк з передачі Сергія Вороніна вивів гостей уперед. Олімпік у відповідь тиснув та довів контроль м'яча до непристойних 70% ігрового часу, однак відзначитися забитим м'ячем довго не міг. Коли вже здавалося, що Львів здобуде виїзну перемогу, Євген Пасіч несподівано пробив з-а меж штрафного. Удар на 87-й хвилині вийшов потужним – Бандура не зміг його взяти. 1:1 – саме з таким рахунком завершився даний матч.

Таким чином, Олімпік та Львів набрали по одному очку. Донеччани залишаються на 4-й сходинці в турнірній таблиці з 5 очками, а львів'яни – на 6-й позиції з 4 очками.

Чемпіонат України 2018/2019, 4-й тур

Олмпік – Львів – 1:1

Голи: Пасіч, 87 – Адамюк, 68

Вилучення: Приймак, 39 (друга жовта)