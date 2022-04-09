Шахтар не зміг перемогти у першому поєдинку благодійного турне, мінімально поступившись Олімпіакосу. Дивіться відео гола та огляд матчу Олімпіакос – Шахтар на Футбол 24.

Товариський матч

Олімпіакос – Шахтар – 1:0

Гол: Тікінью, 22

Шахтар (стартовий склад): Трубін – Конопля, Бондар, Матвієнко, Булеза – Степаненко, Топалов – Мишньов, Бондаренко, Мудрик – Борячук.

Шахтар у експериментальному складі досить рівно виглядав на фоні Олімпіакоса, проте пропустив у першому таймі – після навісу Бондар програв верхову боротьбу, м'яч влучив у поперечку, а Тікінью вдало зіграв на добиванні головою.

Шахтар програв Олімпіакосу у першому матчі благодійного турне – український склад, патріотична акція і підтримка України

Попри старання Мудрика та інших його партнерів, Шахтар зазнав поразки у своєму першому поєдинку після початку війни. 13 квітня "гірники" зустрінуться з Бешикташем.