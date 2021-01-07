"Зараз для мене тренер номер один це Вірт, тому що я граю за його команду. Якби його не було у Вересі, то я би туди не перейшов.

Нємчанінов зізнався, чому свого часу погодився на перехід до російського клубу

Це була його ініціатива, він мене хотів бачити в колективі. У мене з ним є повне взаєморозуміння.

Окрім Вірта назву ще Кучука і Санжара. А Віталій Володимирович Кварцяний? Він окремо, як Дон Корлеоне. Трєнєр-отєц", – сказав Нємчанінов у інтерв'ю виданню "Брутальний футбол".

Нагадаємо, Нємчанінов – вихованець Динамо. До Вереса приєднався у вересні 2020 року як вільний агент. Окрім рівненської команди встиг пограти за овідіопольський Дністер, вінницьку Ниву, кропивницьку Зірку, луцьку Волинь, одеський Чорноморець, донецький Олімпік, чернігівську Десну, львівський Рух, російські Крилья Совєтов та словацьку Ністру.

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