Новачок УПЛ орендував у "гірників" 21-річного півзахисника Івана Лосенка та його однолітка Олега Пушкарьова, який грає на позиції вінгера, повідомляє прес-служба Кудрівки.

Новачок УПЛ оголосив про трансфер екс-гравця Шахтаря

Оренда молодих гравців розрахована до 30 червня 2026 року. У минулому сезоні Лосенко та Пушкарьов на правах оренди виступали за Інгулець. Всього Іван Лосенко зіграв 19 матчів за клуб з Петрового, забив 1 гол та віддав 2 асисти, Олег Пушкарьов взяв участь у 29 поєдинках, відзначився 3 голами та 3 результативними передачами. До слова, нещодавно, Кудрівка підписала контракт з екс-гравцем Шахтаря Андрієм Тотовицьким.

Нагадаємо, Кудрівка здолала Ворсклу у стикових матчах та вперше в історії вийшла до УПЛ. Свій перший поєдинок в елітному дивізіоні клуб зіграє 3 серпня проти Олександрії. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

Рух у більшості вирвав перемогу над Полтавою – дебютанти УПЛ відзначились у обох воротах