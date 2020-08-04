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"No to racism": гравці Інгульця привітали африканського одноклубника половинкою банана та стусанами

15:58 - Читать на русском
"No to racism": гравці Інгульця привітали африканського одноклубника половинкою банана та стусанами
Оскар Мкомола та Ілля Коваленко / скріншот з відео

Африканський форвард Інгульця Оскар Мкомола став головним героєм матчу 28-го туру Першої ліги проти Кременя.

 

Одразу після матчу гравці Інгульця почали святкувати розгромну перемогу над Кременем. І святкування вийшло досить специфічним.

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Спочатку до танзанійського форварда Оскара Мкомоли підійшов капітан Інгульця з бананом у руці, вручивши його герою матчу. Майже одразу Коваленко забрав його назад зі словами: "Треба ділитись" та повернув лише половинку екзотичного фрукта.

Після цього гравці та тренерський штаб Інгульця стали в коло та під вигуки "No to racism" надавали копняків африканцю. Дісталось і Артему Щедрому – іншому автору гола в поєдинку.

Нагадаємо, Інгулець розгромив Кремінь (3:0) та знову очолив турнірну таблицю Першої ліги.

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