Мабуть, ще ніколи в історії Україна не отримувала стільки часу на підготовку до Євро. "Синьо-жовті" розпочали відбір ще у 2019 році, побувавши і в ролі агресивного колективу з комбінаціями та прогресивними ідеями, і в якості наївного середнячка-лузера, і в амплуа побитого життям прагматика. Андрій Шевченко за три останні роки трансформувався з впертого коуча-початківця, який бажає "перефутболити" Іспанію, у гнучкого менеджера, а наша національна команда навчилася грати в різних схемах та ігрових моделях.

Нідерланди – Україна: де дивитися матч Євро-2020

До Євро-2020 українська збірна підійшла, маючи колосальний досвід, зіграну основу та максимально здорову атмосферу, однак навіть зараз фанати та футболісти бояться дивитись у завтрашній день. Привид 2016-го року завдав занадто серйозної психологічної травми.

Так чи інакше, тривала підготовка завершена. Тепер настав час скласти іспити – і першим екзаменатором виступає збірна Нідерландів, яка прийме Україну в Амстердамі. Ще після жеребкування ми з тривогою дивились на дебютний матч, адже при Рональді Кумані "ораньє" знову стали грізною силою. Колектив, попри певні недоліки у грі, впевнено бив усіх грандів і легко вийшов на Євро та у фінал Ліги націй, однак перенесення чемпіонату завдало по голландцям страшного удару. Куман вирушив у Барселону, ван Дейк травмувався, а збірну несподівано очолив Франк де Бур – тренер, якого в АПЛ та Серії А звільняли вже через кілька турів після підписання контракту. За версією Жозе Моурінью, це найгірший коуч АПЛ в історії.

Реноме нездари Франк почав підтверджувати практично одразу, стартувавши із чотирьох матчів без перемог – так жахливо розпочати не вдавалося жодному наставнику "ораньє". Лишень у листопаді 2020-го прийшли перші звитяги, однак список жертв збірної Нідерландів виглядає максимально скромно.

Виграші у Польщі (2:1), Боснії (3:1), Латвії (2:0), Гібралтару (7:0) та Грузії (3:0) виділяються не так, як нічия з Шотландією з трьома ударами в площину (2:2) та поразка Туреччині (2:4) при трьох пропущених голах до перерви. Так, були ще нічиї з Італією та Іспанією, однак в обох випадках суперник виглядав на голову сильнішим. Попри такі результати, де Бур не втрачає віри в себе, зверхньо пообіцявши переграти Україну з рахунком 3:1.

Нідерланди – Україна: прогноз на матч Євро-2020

Найбільший же шок у голландців викликають тактичні ідеї Франка. Нідерланди відмовились від священних 4-3-3 – за останній рік збірна провела 13 матчів, 9 разів зігравши у схемі 4-2-3-1 та тричі випробувавши схему 3-5-2. На Україну награвали саме її, хоча вболівальники у відчаї навіть запустили над тренувальною базою літак – до нього причепили розтяжку зі словами "Франк, грай у 4-3-3"!

Проблема полягає не стільки у схемах, скільки у відмові від перевірених механізмів заради експериментів, які не дуже-то й працюють. Коли Нідерланди зустрічають організованого суперника рівня Євро-2020, команда виглядає дуже непереконливо – вона слабко залучає до атак латералей, має проблеми з динамікою та занадто залежить від індивідуальних дій при просуванні м'яча. Особливо вразливо "ораньє" діють на початку розіграшу м'яча від власних воріт – їх можна і необхідно пресингувати на цій стадії. Зокрема, саме завдяки цьому компоненту шотландці нещодавно забивали голландцям.

Нідерланди з таким футболом далеко на Євро не пройдуть, але українським вболівальникам не варто розслаблятись. Попри цілий спектр проблем, ця збірна залишається на порядок сильнішою за Україну – середній показник володіння тримається на рівні 59%, а за 90 хвилин "ораньє" роблять 31 дотик у штрафному (19 у наших). Колектив краще обороняється (не більше 7 допущених ударів по власних воротах проти 12 у наших), пропускають 0,89 голів (проти 1,69 в Україні), частіше б'ють у площину (6,20 проти 4,25), мають вищий xG й забивають на 0,69 голів більше за підопічних Андрія Шевченка. За інтенсивністю пресингу вони ще сильніші в два рази.

Тут варто враховувати, що Нідерланди грають в одному режимі і проти грандів, і проти середняків, а от Україні постійно доводиться підлаштовуватись. Проблема полягає в тому, що підлаштуватись під команду Франка де Бура не так вже і просто – "синьо-жовті" працюють з одним форвардом, але для гри проти схеми 5-3-2 та надпотужного центру цього замало. Залучення більшої кількості футболістів в атаку наражає на відкривання зон на власній половині, але при цьому Нідерланди необхідно високо пресингувати при початку розіграшу. Словом, дилем у Андрія Шевченка дуже багато.

Втім, Шотландія показала, що голландці не дуже сильні у розкриванні правильно побудованих автобусів – фактично, підопічні Франка де Бура не загострювали гру від 19-ї до 90-ї хвилини. Україна ж у матчі проти Іспанії виявила вміння правильно сповільнювати атаки суперника, перекриваючи центр перегорнутим трикутником з двома опорниками та регулярно перевіряючи структуру суперника відкриваннями Яремчука за спину. Щоправда, у "Фурії Рохи" не було такого футболіста, як Депай – Мемфіс звик блукати між лініями без конкретного завдання й грати від переміщень суперника, серйозно ускладнюючи атаку Нідерландів. Це вже не кажучи про його вміння підірвати матч з нічого індивідуальним рішенням.

Словом, Україні не варто сподіватись на "геній" Франка де Бура. Не той статус. Команді Андрія Шевченка буде дуже важко – особливо в атаці та в центральному колі, де "ораньє" можуть знищити переміщення м'яча "жовто-синіх". Навіть при всіх свої проблемах.

Головною проблемою України перед стартом на Євро стало конвертування моментів у голи. Тут у нас біда: лишень у матчі проти Кіпру вдалося перервати тривожну серію в 11 матчів, у яких вдалося забити лишень один гол – хоча з тим же Казахстаном чи Фінляндією хлопці награли на три-чотири забитих. Хоча і у поєдинку з кіпріотами Яремчук мінімум двічі пробивав у голкіпера з шести метрів. 4,25 ударів у площину воріт протягом останнього року – це занадто мало, враховуючи статус наших останніх п'яти суперників.

В усіх інших аспектах ситуація виглядає перспективно. Так, Україна відчутно поступається Нідерландам і в якості завершальної фази атак, і в пресингу, і в обороні, але це нормально – у "ораньє" банально вищий клас. Для "синьо-жовтих" це ж не перший сильний суперник. Команда готова використовувати різні схеми, у фізичному плані питань теж немає, а наш центр виглядає конкурентоспроможним (фіналіст ЛЧ + найкращий центрхав Серії А навесні). В обороні за останній рік Україна також не демонструвала серйозних мінусів – так, виникали проблеми в індивідуальній площині, але сама організації гри була правильною.

Показовим був поєдинок з іспанцями, коли "Фурії Росі" перекрили простір у напівфлангах. Супердриблеру Траоре свідомо залишали відкритим фланг, аби він не ліз у штрафний і обмежився подачами. При цьому були відпрацьовані моменти виходу в контратаку. Такий підхід є правильним – від українців не можна чекати того ж, що влаштували турки з Італією. Нідерландам буде важко розкрити "синьо-жовтих", якщо вони не почнуть нервувати.

Кадрова ситуація

Нідерланди зіткнулися із дуже серйозними проблемами в обороні. До травми ван Дейка вже якось всі звикли, а от виліт де Лігта прямо перед матчем проти України бентежить голландців – при всій неідеальності гри Маттейса, він був основним футболістом. Найбільш очевидною заміною центрбеку Ювентуса є Блінд, хоча можливий варіант і з Велтманом. Дейлі краще виглядає у повітрі та єдиноборствах, але Йоель швидше бігає й краще сканує простір.

Після вильоту Сілессена коуч голландців офіційно повідомив, що 38-річний Стекеленбург буде основним голкіпером на Євро-2020. Він завжди класно грав на лінії, а крім того Маартен є найкращим серед трійки воротарів за загальною точністю передач і точністю пасів уперед. Також він найкращий за показниками гри на лінії – хоча у нього невелика вибірка (суперники мало б'ють по його воротах). Враховуючи труднощі Нідерландів з розіграшем м'яча від воріт, вибір де Бура стає зрозумілим. Стекеленбург буде для нас проблемою.

Україну кадрові проблеми також не обійшли стороною. Андрій Шевченко повідомив, що Циганков точно не зіграє проти Нідерландів – він тільки-но відновився від пошкодження й ще не тренувався з командою. Саме тому на флангах можна очікувати Ярмоленка та Зубкова, у яких все непогано виходило під час спарингів.

Інших проблем зі складом немає, хоча під час товарняків були певні проблеми у Тимчика. Забарному навіть довелося грати правого фулбека, а головний тренер натякнув, що цей варіант може знадобитись і на Євро. В будь-якому разі, сьогодні в основі починатиме Караваєв.

Орієнтовні склади на матч Нідерланди – Україна

Нідерланди: Стекеленбург – Тімбер, де Врей, Блінд – Дюмфріс, Ф. де Йонг, Вейналдум, де Роон, Вейндал – Депай, Вегхорст

Україна: Бущан – Караваєв,, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Ярмоленко, Зінченко, Маліновський, Зубков – Яремчук

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Прогнозувати щось на Євро важко. Від Туреччини ніхто не очікував примітиву, а Данія, завдавши майже 30 ударів, програла фінам після єдиного пострілу по власних воротах. Така вже специфіка турніру. Крім того, це лишень перший тур. Поки що доводиться відштовхуватись від результатів протягом останнього року, але там було занадто багато товариських матчів та поєдинків з карликами.

В будь-якому разі, Нідерланди залишаються фаворитами зустрічі. У них вищий клас, краща якість роботи з м'ячем, більша варіативність складу й дуже незручна для України ігрова модель. Особливо страшно за контроль Депая – цю машину не можуть стримати найкращі захисники у Лізі 1 та ЛЧ, а українці, при всіх структурних плюсах побудови оборони, дозволяли провести кіпріотам і ірландцям кілька цікавих моментів. Мемфіс може з м'ячем усе, і грати він може у будь-якій ролі на будь-якій позиції. Він – голландський Мессі.

Втім, футбол "ораньє" під керівництвом Де Бура все одно виглядає невиразно. У команди занадто багато мінусів при просуванні м'яча, а в темпі гри вони навіть трішечки поступаються Україні. Навіть при величезній перевазі у класі Нідерланди не домінували над суперниками рівня Євро-2020 й регулярно пропускали від них на рівному місці, тож підопічні Андрія Шевченка матимуть шанси не тільки на "сухий" матч. Оборону Нідерландів необхідно перевіряти. Важливо тільки правильно організувати цю перевірку, не допускаючи розривів у середині поля.

"Ораньє" сильні індивідуально, але це лишень тінь грізної і зіграної команди Кумана – хоча й вона мала проблеми з різноманітними Північними Ірландіями. Україна неодноразово проводила хороші матчі проти грандів, тож нині можна сподіватись на нічию.

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