Напередодні відбулось чергове засідання Виконкому Української асоціації футболу, повідомляє офіційний сайт організації.

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На ньому, зокрема, було розглянуто та затверджено міжнародний календар матчів чоловічих збірних на 2023 рік та Єдиний календар заходів із жіночого футболу на 2023 рік. Окрім того, обговорили проблеми атестації футбольних клубів України на сезон-2023/24 і затвердили її процедуру.

На жаль, знову було проігноровано питання щодо головного тренера збірної України. Контракт колишнього керманича "синьо-жовтих" Олександра Петракова завершився у грудні 2022 року – про продовження справпраці з ним не повідомлялось, так само як і не було оголошено ім'я нового наставника національної збірної України.

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