Неймовірний камбек у відеоогляді матчу Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

Збірна Нідерландів здобула вольову перемогу над Північною Ірландією (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Євро-2020, кваліфікація

Група С

Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

Голи: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженніс, 75

Відбір до Євро-2020: Кадар фейлами вбив Угорщину, Дубра не стримав Лєвандовскі, Нідерланди оформили грандіозний камбек

Збірна Нідерландів ледь не створила сенсацію зі знаком "мінус" у сьомому турі відбору до Євро-2020. Поступаючись збірній Північної Ірландії господарям вдалось лише наприкінці матчу зрівняти рахунок, а вже у доданий час вирвати таку бажану перемогу – 3:1. Поразка могла б загрожувати господарям непотраплянням на Євро-2020, але голи Депая і де Йонга врятували "помаранчевих" від фіаско.

Тепер у групі С тривладдя – у Нідерландів, Німеччини та Північної Ірландії однакова кількість очок (по 12), однак у перших двох збірних є гра в запасі.