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Неймовірний камбек у відеоогляді матчу Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

10:04 604 Читать на русском
Неймовірний камбек у відеоогляді матчу Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1
Збірна Нідерландів / Фото з відкритих джерел

Збірна Нідерландів здобула вольову перемогу над Північною Ірландією (3:1). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

81’ Мемфіс Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфіс Депай
 
Джош Мадженіс 76’
76’ Джош Мадженіс
81’ Мемфіс Депай
90+2’ Люк де Йонг
90+4’ Мемфіс Депай

Євро-2020, кваліфікація

Група С

Нідерланди – Північна Ірландія – 3:1

Голи: Депай, 80, 90+4, де Йонг, 90+1 – Мадженніс, 75

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Збірна Нідерландів ледь не створила сенсацію зі знаком "мінус" у сьомому турі відбору до Євро-2020. Поступаючись збірній Північної Ірландії господарям вдалось лише наприкінці матчу зрівняти рахунок, а вже у доданий час вирвати таку бажану перемогу – 3:1. Поразка могла б загрожувати господарям непотраплянням на Євро-2020, але голи Депая і де Йонга врятували "помаранчевих" від фіаско.

Тепер у групі С тривладдя – у Нідерландів, Німеччини та Північної Ірландії однакова кількість очок (по 12), однак у перших двох збірних є гра в запасі.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Євро-2020 Відеоновини Нідерланди Нідерланди Північна Ірландія Північна Ірландія Нідерланди - Північна Ірландія
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