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Неймар розраховує повернутись в Барселону, але йому заважає важливий момент

15 червня 15:55 2019 Читать на русском
Неймар розраховує повернутись в Барселону, але йому заважає важливий момент
Неймар і Жозеп Бартомеу / Фото з соцмереж

Бразильський нападник ПСЖ Неймар має намір повернутись в каталонський клуб, проте існує вагома причина, яка може завадити цьому.

Представники бразильського нападника кілька днів назад зв'язались з керівництвом Барселони, щоб обговорити можливість повернення Неймара в каталонський клуб, повідомляє видання Мarca.

На такий крок бразилець спромігся після того, як Антуан Грізманн оголосив, що його трансфер в Барселону не відбудеться і він залишається в Атлетіко.

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За інформацією видання, Барселона не може дозволити собі трансфер Неймара через фінансовий фейр-плей.

Також повідомляється, що кілька гравців основного складу "блаугранас" проти переходу Неймара в Реал і підтримують, щоб бразилець повернувся в розташування Барселони.

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Трансфери Іспанія Антуан Грізманн Антуан Грізманн Неймар Неймар Барселона Барселона Трансфери Чемпіонату Іспанії
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