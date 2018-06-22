Неймар розраховує повернутись в Барселону, але йому заважає важливий момент

Бразильський нападник ПСЖ Неймар має намір повернутись в каталонський клуб, проте існує вагома причина, яка може завадити цьому.

Представники бразильського нападника кілька днів назад зв'язались з керівництвом Барселони, щоб обговорити можливість повернення Неймара в каталонський клуб, повідомляє видання Мarca.

На такий крок бразилець спромігся після того, як Антуан Грізманн оголосив, що його трансфер в Барселону не відбудеться і він залишається в Атлетіко.

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За інформацією видання, Барселона не може дозволити собі трансфер Неймара через фінансовий фейр-плей.

Також повідомляється, що кілька гравців основного складу "блаугранас" проти переходу Неймара в Реал і підтримують, щоб бразилець повернувся в розташування Барселони.