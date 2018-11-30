Наступний матч Семеду коштуватиме Барселоні 5 млн євро

Поєдинок 14-го туру Ла Ліги проти Вільяреала може дорого обійтись чемпіону Іспанії.

Матч проти Вільяреала може стати для захисника Барселони Нелсона Семеду 50-м у футболці "блаугранас".

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Якщо португалець з'явиться на полі, то каталонці змушені будуть заплатити Бенфіці, за яку раніше виступав Семеду, 5 млн євро. Такий пункт був прописаний у контракті між клубами під час трансферу Нелсона.

Нагадаємо, Барселона заплатила за захисника 30 млн євро.

В поточному сезоні Ла Ліги Семеду провів 8 матчів, в яких результативними діями не відзначався.

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