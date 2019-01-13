Насонов тренується разом з ФК Львів

Колишній захисник Арсенал-Київ Олександр Насонов знаходиться в розташуванні львівського клубу.
Серед гравців ФК Львів, які вже розпочали підготовку до другої половини сезону, перебуває і Насонов. Захисник опинився на фото з тренування команди, оприлюднених прес-службою львівського клубу.
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У нинішньому сезоні Насонов провів 10 матчів у складі київського Арсенала-Київ.
Раніше повідомлялося, що львів'яни під час зборів в Туреччині переглянуть низку бразильських гравців в якості можливого посилення команди.
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Наразі ФК Львів знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 23 очки після 18 турів.