Насонов тренується разом з ФК Львів

Колишній захисник Арсенал-Київ Олександр Насонов знаходиться в розташуванні львівського клубу.

Серед гравців ФК Львів, які вже розпочали підготовку до другої половини сезону, перебуває і Насонов. Захисник опинився на фото з тренування команди, оприлюднених прес-службою львівського клубу.

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У нинішньому сезоні Насонов провів 10 матчів у складі київського Арсенала-Київ.

Раніше повідомлялося, що львів'яни під час зборів в Туреччині переглянуть низку бразильських гравців в якості можливого посилення команди.

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Наразі ФК Львів знаходиться на 8-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи в своєму активі 23 очки після 18 турів.