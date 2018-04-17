Наскільки комфортно ходити на матчі УПЛ: стадіон імені Володимира Бойка

Футбол 24 не дає спокою українським стадіонам, які приймають матчі УПЛ. На черзі – арена в Маріуполі, стадіон імені Володимира Бойка.

Футбол 24 відвідав стадіон імені Володимира Бойка під час грандіозної події – приїзду в Маріуполь київського Динамо й Петра Порошенка (1-го квітня).

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Було цікаво подивитися, як спрацюють відповідні структури при підвищених заходах безпеки й великій кількості глядачів.

Нагадаємо, що ми виокремили 9 головних складових крутості стадіону й дали кожній з ній оцінку за 5-бальною шкалою. А потім – рахуємо середній показник.

Оцінки: 5 – відмінно, 4 – добре, 3 – задовільно, 2 – погано, 1 – жахливо

Локація

Стадіон імені Володимира Бойка знаходиться в не найбільш доступному місці Маріуполя – на проспекті Карпова. Це практично виїзд з міста недалеко від донецької траси. Але з кожної точки Маріуполя туди можна добратися – правда, з пересадками.

Місцевий клуб старається вирішувати цю проблему – після матчу зі стадіону курсують автобуси в спальні райони за трьома різними маршрутами.

Оцінка – 4.

Каси

Одна з найбільших бід стадіону – лише один касовий пункт. На матчі з Динамо були відкриті спершу два, а потім три віконця. Цього відверто недостатньо. Пощастило, що за день до гри було продано 6 з половиною тисяч квитків. Відтак, 4 тисячі людей, які вирішили купити тікети перед матчем, товпилися біля трьох віконець.

Похвально, що в місті функціонують дві точки продажу квитків. Правда, вони закриваються за день до гри.

Також є окрема каса для вболівальників гостей. Онлайн-продажу квитків нема.

Оцінка – 2.

Вхід на стадіон

Матч з Динамо – особливий. А тут ще й був Петро Порошенко. Тому заходи безпеки також були особливими. Всюди, де можна, знаходилися правоохоронці, які буквально контролювали переміщення людей на стадіоні. На вході перевірка була дуже детальною – металошукачі, вивертання кишень і неможливість потрапити на стадіон з рюкзаком. Для зберігання останніх навіть приїхав шкільний автобус.

Входів на стадіон є а ж чотири (один – для вболівальників гостей). Але вхід для глядачів є непропорційним. Зі сторони парку вхід на 8 секторів – саме там сконцентрувалася більша частина людей. Помножте це на три касових віконця й присутність Порошенка й отримаєте ось таку гримучу суміш:

Правда, детальна перевірка не завадила фанатам обох команд пронести на стадіон піротехніку. Натомість віце-президент Маріуполя Андрій Санін заявив, що поведінка вболівальників Динамо була "замовною акцією".

Лише три віконця для продажу квитків, нерівномірність кількості вболівальників на входах, черга від стадіону до початку парку – це також замовна акція? Хто ж її автор?

Люди потрапили на стадіон ближче до кінця першого тайму. Це було фіаско.

Оцінка – 0.

Місце на стадіоні

Зовнішній вигляд стільців на стадіоні імені Бойка далеко не товарний, але їх добре відполірували щонайменше на матч з Динамо. Відповідно, жодних газет під дупу вам не потрібно – просто бери і сідай:

Існує традиційна проблема з оглядовістю для тих місць, які розташовані внизу секторів:

А на центральному секторі вам заважатиме щось інше:

Оцінка – 3.

Розважальна програма

Вона є. І ведучий, який радо вітає Динамо, яке не побоялось приїхати.

І дівчата, які потішать вас співом:

Навіть клоуни:

Маріуполь спробував навколофутбольну атмосферу. Чи вийшло це в клубу? Тут вже питання смаку. Але за намагання – респект. Сподіваємося, це буде переноситися й на інші ігри.

Оцінка – 4.

Туалети

Біля кожного входу на стадіон є жіночий і чоловічий туалети. Загалом це 4 приміщення, кожне з яких розділене на дві частини.

Сміття та вагону бруду не було:

Та не все ідеально:

До речі, є туалет для людей з інвалідністю. Однак він... був закритим.

Оцінка – 4.

Їжа та напої

Все розуміємо – гра з Динамо щось більше, ніж футбольний матч. Але ні попити, ні поїсти під час цього заходу можливості не було – точки продажу їжі (на відміну від інших матчів) не працювали. Цікаво – чому? Цей факт якось впливав на безпеку стадіону, де сидить Президент України?

Оцінка – 0.

Атрибутика

Під час матчу з Динамо на стадіоні функціонували 4 точки продажу атрибутики. Тут можна купити і шарфи (120 гривень), і подушки (150), і календарі (120), і запальнички (20) і навіть пазли з футболістами Маріуполя (150).

Крім цього, у місті функціонує офіційний фан-шоп Маріуполя. Крутота!

Якщо яскраво вдягнетеся на футбол – навіть можете потрапити на передматчеву афішу. Тут Маріуполю респект – люди знають слова "маркетинг" і "брендинг".

Оцінка – 5.

Можливості для людей з інвалідністю

На бігових доріжках є окреме місце з накриттям, де можуть розміщуватися люди на візках. Спеціальних входів, зручностей в туалетах і пандусів немає.

Оцінка – 2.

Середня оцінка – 2,2

Ті матчі, на яких журналістам Футбол 24 вдалося побувати, не тішили великою кількістю глядачів. І гра Маріуполя та Динамо повинна була стати хорошим тестом – як працює стадіон тоді, коли приходить багато людей?

Виявилося, що погано. Спершу треба стояти в кілометровій черзі, а потім навіть нема можливості купити їжу чи напої. Розумію, що дана гра не була рядовою, але підвищені заходи безпеки і присутність на стадіоні Президента не повинні впливати на якість роботи арени та комфорт глядачів. Інакше – хороший футбол можна глянути і по телевізору.

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