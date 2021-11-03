"Напевно, не вистачило удачі, бо й моменти були, і в обороні добре грали, і вибігали в контратаки. Головний тренер сказав, що одним у грі щастить, а інші роблять висновки та рухаються далі.

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Тренер у перерві у спокійному ритмі зробив певні корективи, підказав, як правильно діяти. Вийшли на другий тайм та робили те, що просили, але пропустили гол. Так, десь не пощастило. Я минулого разу казав, що Барселона добре пресингує, і пресингують усі футболісти. А раніше це робили лише ті, хто у захисті. І було легше виходити з оборони.

Напевно, ми зациклилися на голах. Нам потрібно зі свіжою головою виходити і не думати про голи, а думати про набрані очки. У пресі багато говорять про голи, тому є тиск на нас. У нас ще два матчі, в яких маємо взяти максимум очок і намагатися виходити з групи", – сказав Буяльський у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, після чотирьох турів Динамо посідає у турнірній таблиці групи Е останню сходинку, набравши 1 очко. Беззаперечним лідером квартеру є Баварія (12 пунктів), далі йдуть Барселона (6 балів) та Бенфіка (4 очки).

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