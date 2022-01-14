Венеція підсилила атакувальну ланку Луїшем Нані, повідомляє офіційний сайт клубу. Агенти переможця Євро-2016 також пропонували послуги свого клієнта Дженоа, але португальцю не знайшлося місця в команді Андрія Шевченка.

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35-річний португалець на правах вільного агента підписав контракт до літа 2023-го. Останнім клубом півзахисника був Орландо Сіті, за який він провів 74 матчі та відзначився 27-ма голами і 14-ма асистами. В Європі Нані відомий своїми виступами за Манчестер Юнайтед (2007-2014 роки).

Після 21-го туру Серії А Венеція розташувалась над зоною вильоту – 17-та сходинка.

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