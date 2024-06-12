Епізод трапився на 26-й хвилині спарингу з Молдовою – Артур Крачун досить жорстко зіграв проти Миколенка, через що Віталій пошкодив гомілкостоп та не зміг продовжити гру. Поєдинок завершився впевненою перемогою збірної України з рахунком 4:0.

Травма Миколенка: спортивний лікар оцінив шанси захисника збірної України зіграти на Євро-2024

Ігор Циганик в Instagram бурхливо відреагував на цей момент. "Б...ь нах*ра так стрибати в товариському матчі? Підкат дуже поганий! Сподіваємось на краще!"

До слова, Віталій Миколенко лише відновився від травми, якої зазнав у матчі з Ліверпулем і через яку пропустив кінцівку сезону в АПЛ. Перший матч на Євро-2024 збірна України проведе вже за 6 днів проти Румунії.

Україна розгромила Молдову в останньому спарингу перед Євро-2024, але втратила Миколенка