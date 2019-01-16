Природний газон на Арені Львів замінять штучним.

На Арені Львів постелять штучний газон замість природного, повідомляє сайт публічних закупівель Prozorro. Початкова вартість робіт становить 7 млн гривень, але аукціон спрямований на пониження ціни.

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"Кінцева ціна становить 7 мільйонів, а аукціон іде в сторону зниження. Тобто переможе той, хто запропонує найменшу ціну. Потім ми розглядаємо, чи відповідає пропозиція технічним характеристикам і, якщо відповідає, то ми підписуємо договір", – сказав начальник сектору державних закупівель Орест Сліпецький Tvoemisto.tv.

Наразі на цьому стадіоні свої домашні матчі проводить Львів, також тут грає збірна України.

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