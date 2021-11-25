Севілья зацікавлена ​​у підписанні півзахисника Шахтаря Михайла Мудрика, повідомляє Fichajes.

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Гра 20-річного футболіста дуже подобається керівництву "нервіонців" і саме українцем "червоно-білі" хочуть зміцнити атакувальну ланку. Зазначається, що трансфером Мудрика особисто займеться спортивний директор клубу Рамон Мончі.

Нагадаємо, у поточному сезоні Михайло провів за Шахтар 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 5 результативних передач. Його контракт з "гірниками" чинний до 30 червня 2025 року. Transfermarkt оцінює гравця у 900 тисяч євро.

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