Зарплата Михайла Мудрика в Арсеналі становитиме 5,5 мільйона євро на рік. Звісно, за умови, що лондонський клуб таки узгодить із Шахтарем трансфер українця.

Лондонський Арсенал погодив 5-річний контракт із вінгером Шахтаря та збірної України Михайлом Мудриком. Як інформує інсайдер Ніколо Скіра, зарплата українця у стані "канонірів" становитиме 5,5 мільйонів євро на рік.

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Таким чином, 22-річний Мудрик зароблятиме більше, ніж капітан команди Мартін Едегор, Габріель Мартінеллі, Аарон Ремсдейл і Букайо Сака. Хоча до трансферу вінгера поки що справа не дійшла – Михайло їде на збори з Шахтарем, а перемовини між клубами тривають.

Нагадаємо, що зарплата Олександра Зінченка в Арсеналі становить 7,8 млн фунтів стерлінгів (8,8 мільйона євро).

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