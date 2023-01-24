Українець розвинув швидкість 36,63 км/год в поєдинку проти Ліверпуля, повідомляє Opta. За цим показником Мудрик наразі найкращий у чемпіонаті.

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Трошки відстав від нього нападник Евертона Ентоні Гордон – 36,61 км/год. Замикає трійку лідерів Дарвін Нуньєс з Ліверпуля (36,53 км/год), а до топ-5 також увійшли Ерлінг Холанд (36,22 км/год) та Деніс Закарія (36,09 км/год).

Нагадаємо, Грем Поттер випустив Михайла на поле у другому таймі матчу з Ліверпулем. 22-річний українець створив кілька небезпечних моментів і отримав хорошу пресу.

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