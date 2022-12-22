Майбутнє таланта збірної України Михайла Мудрика у Шахтарі все ще під величезним питанням.

Головним претендентом на 21-річного вінгера є Арсенал, але лондонці наразі не робили офіційної пропозиції "гірникам", як і інші клуби, які прагнуть зекономити.

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В інтерв'ю New York Times генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін заявив, що європейські команди прагнуть скористатись війною в Україні, знаючи про проблеми з фінансами, й придбати Мудрика за меншу ціну. "Я можу сказати, що процес переговорів займає довгий час", – резюмував Палкін.

Видання зазначає, що цей фактор може відтермінувати перехід Михайла до літнього трансферного вікна. Раніше представники "гірників" заявляли, що хочуть отримати за свого таланта від 60 до 100 мільйонів євро.

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