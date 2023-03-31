"До повернення Тьягу та Аспілікуети ще далеко. Рахім повертається, але завтра ще не зіграє. Можливо, буде більше шансів у вівторок. Він близький до повернення.

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Маунт тренувався і доступний, можливо, не зі старту. Фофана пропустить гру, тому що його підколінне сухожилля все ще трохи напружене. Має шанс грати у вівторок. Пулішіч поки тренується окремо, оскільки застудився після повернення зі збірної. Ми ще перевіримо його в останній момент" – цитує Поттера Football.London.

Проблеми Стерлінга і Пулішіча дають Мудрику шанс повернутися в стартовий склад. Завтра (1 квітня) Челсі прийматиме Астон Віллу, початок о 19:30 за київським часом.

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