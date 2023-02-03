"Він був фантастичним гравцем, що ви і бачите зараз. Талановитий, дуже швидкий. Він вражав при першому ж погляді. Щодо характеру, то він був трішки скромний. В мене складалося враження, що це гравець, про якого потрібно дбати.

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Звичайно, скромність була і додатковою проблемою. Ті моменти, коли він переходив на новий рівень, були важкими для нього. Пригадую, коли він став гравцем першої команди. Він зазвичай виконував понаднормову роботу, часто залишався після тренувань – він полюбляє багато працювати. Але гравцям першої команди це не дуже подобалося. Йому було важко адаптуватися до оточення бразильських гравців. Протягом двох років він стрибав з команди до команди. Спочатку йому було важко прогресувати. Кожному гравцю значно простіше, коли він точно знає, де він гратиме, де він тренуватиметься", – розповів Карраско в інтерв'ю Setanta.

Нагадаємо, Мудрик дочекався відходу більшості легіонерів Шахтаря і в нинішньому сезоні став головною зіркою "гірників". Челсі не пошкодував віддати за вінгера 70+30 млн євро бонусами, зробивши його найдорожчим українцем в історії.

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