Моурінью погодився повернутися в Реал – Перес повинен виконати дві умови португальця

Колишній наставник Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью невдовзі може очолити Реал.

Моурінью вже спілкувався з президентом мадридського клубу Флорентіно Пересом і висловив свою готовність повернутися в Реал, повідомляє Mundo Deportivo.

Реал воює з VAR – Перес бачить змову: закуліси першого великого суддівського скандалу року

Зазначається, що мадридці мусять виконати дві умови "особливого". Португалець хоче, щоб клуб взимку придбав спочатку центрального півзахисника, а потім посилив атаку новим форвардом.

Нагадаємо, Моурінью очолював "вершкових" з 2010 по 2013 рік. Разом з командою він ставав чемпіоном, володарем Кубка і Суперкубка Іспанії.

Реал сухий – такого не було 25 років: Мадрид сумує за Роналду, а Соларі все більше нагадує Лопетегі

Реал після 18-и турів набрав всього 30 очок та посідає 5-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.