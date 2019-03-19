Мораєс офіційно викликаний до збірної України

Форвард Шахтаря Жуніор Мораєс отримав виклик у збірну України після прийняття громадянства.

ФФУ на своєму офіційному сайті повідомила про виклик нападника Шахтаря Жуніора Мораєса до лав збірної України.

Мораєс прокоментував отримання українського паспорта

Бразилець отримав українське громадянство після 7 років проживання тут. За цей час він встиг пограти у складі донецького Металурга, Динамо та Шахтаря.

Нагадаємо, у вересні 2017-го паспорт громадянина України отримав ще один легіонер "гірників" Марлос.

Дебютувати Мораєс може вже 22 березня в матчі проти чинного чемпіона Європи – Португалії, до складу якої повернувся Кріштіану Роналду. Поєдинок відбудеться в рамках відбору до Євро-2020.

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