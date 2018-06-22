Мораєс офіційно став гравцем Шахтаря

Шахтар офіційно оголосив про підписання контракту з бразильським екс-форвардом Динамо та донецького Металурга Жуніором Мораєсом.

Угода розрахована на два роки. У Шахтар Жуніор перебрався на правах вільного агента, адже його контракт з Динамо закінчився після сезону 2017/18.

Раніше 31-річний футболіст попрощався з Динамо, подякувавши клубу та вболівальникам.

Вихованець Сантоса розпочав професійну кар’єру у рідному клубі, з яким 2007 року виграв Лігу Пауліста. Виступав також за Понте-Прету й Санту-Андре (обидва – Бразилія), Глорію (Румунія), ЦСКА (Болгарія).

У чемпіонаті України провів 117 матчів, забив 57 голів.

Нагадаємо, що напередодні, після підписання форварда Фернандо Педро, Шахтар оголосив про перехід голкіпера Карпат Олексія Шевченка. Ще одним підсиленням став трансфер Майкона з Корінтіанса. Бразилець підписав контракт з донецьким клубом на 5 років. Футболіст, яким планують замінити Фреда, обійшовся Шахтарю у 6 млн євро.