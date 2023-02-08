Агент Крістіана Атсу заявив про те, що не знає, де перебуває його клієнт.

На півдні Туреччини та півночі Сирії внаслідок руйнівного землетрусу загинуло понад 11 тисяч осіб. Віце-президент Хатайспора Мустафа Озат заявив про порятунок нападника Крістіана Атсу. Однак ця інформація піддається сумніву.

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"Ми робимо все можливе, щоб знайти Крістіана. Після вчорашнього повідомлення клубу про те, що Крістіана знайшли живим, нам ще належить підтвердити його місцезнаходження. Як ви вважаєте, хіба я не розповів би про це, якби він дійсно був у лікарні? Будь ласка, не стверджуйте, що він вижив. Зараз нам про це невідомо", – наводить ВВС слова агента гравця Нана Сечере.

За словами агента Атсу, Міністерство закордонних справ другий день поспіль не може підтвердити, чи гравця відправили в якусь лікарню.

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