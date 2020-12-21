Колишній нападник збірної України Артем Мілевський нарешті узгодив контракт з Рухом, повідомляє Telegram-канал "Бий-біжи".

Мілевський: Мені хочеться завершити кар'єру в Україні, але за копійки грати я не буду

За інформацією джерела, гравця представлять вже у новому 2021 році. Контракт буде підписано на півроку з опцією продовження ще на рік (за формулою 0,5+1,5).

Крім того, зараз ведуться переговори про те, яку посаду отримає Артем у львівському клубі після завершення кар'єри.

Нагадаємо, досвідчений форвард став вільним агентом після завершення контракту з Динамо Брест.

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