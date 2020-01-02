Мілан презентував Ібрагімовіча – відома дата можливого дебюту шведа

Нападник Златан Ібрагімовіч вперше з'явився на публіці з футболкою Мілана.

Світлини з презентації зіркового шведа були опубліковані в Твіттері "россонері".

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Златан встиг попозувати з футболкою Мілана в оточенні керівників клубу, зустрівся з тренером Стефано Піолі, а також пробігся на тренажері. Дебют шведа може відбутися вже 6 січня, коли його новий-старий клуб прийматиме Сампдорію в рамках 18 туру Серії А.

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Нагадаємо, контракт Ібрагімовіча з Міланом розрахований на 6 місяців, однак в ньому є пункт щодо продовження співпраці ще на один рік.