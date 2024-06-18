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Мілан, найімовірніше, буде виключений з Ліги Європи 2018/19 та отримає штраф від УЄФА

07:30 1868 Читать на русском
Мілан, найімовірніше, буде виключений з Ліги Європи 2018/19 та отримає штраф від УЄФА
Мілан буде виключений з єврокубків

УЄФА має намір суворо покарати Мілан за порушення фінансового fair-play. Про це інформують італійські ЗМІ з посиланням на газету La Gazzetta dello Sport.

Клуб найближчим часом буде дискваліфікованим з Ліги Європи 2018/19. Також "россонері" повинні будуть заплатити штраф у розмірі 30 млн євро.

Офіційно про своє рішення УЄФА оголосить у понеділок, 25 червня. Мілан матиме право на апеляцію. Остаточне рішення у цій справі, найімовірніше, стане відоме 10 липня.

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Таким чином, від Італії в груповому етапі Ліги Європи виступатиме Аталанта, а у кваліфікації – Фіорентина.

Нагадаємо, китайський власник Мілана Йонхонг Лі був визнаний банкрутом на батьківщині. Бізнесмен намагається знайти нових інвесторів для клубу, однак в УЄФА на спроби керівництва "россонері" врятувати ситуацію не зважають.

У перше трансферне вікно Йонхонг Лі витратив на новачків понад 230 млн євро, які не змогли зайняти місце хоча б у топ-4 Серії А.

Раніше УЄФА відхилив пропозицію Мілана щодо фінансового fair-play.

Теги
Мілан Мілан Ліга Європи Італія УЄФА Фінансовий fair-play Йонхонг Лі
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