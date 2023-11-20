Захисник збірної України Віталій Миколенко перед вирішальним матчем з Італією пригадав доленосний поєдинок проти Португалії за право виступати на чемпіонаті Європи 2020 року.

"Ми грали з Португалією (2:1) за вихід з групи на Євро-2020. Якби ми виграли – виходили б, нічия – ще було б під питанням. Тоді вони були чинними чемпіонами Європи. І нічого, виграли. Ми дуже добре тоді грали.

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Тоді у Тараса Степаненка була червона картка, трошки гра змінилася. Ми вистояли на останніх хвилинах та вийшли на Євро. Сподіваюсь, цього разу буде так само.

У цій грі у мене вийшов хороший асист. Вважаю, найкращий у кар'єрі (на 27-й хвилині Віталій віддав результативну передачу на Ярмоленка, – прим.)", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться вже сьогодні, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45.

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