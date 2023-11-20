Миколенко назвав найкращий асист у своїй кар'єрі: "Сподіваюсь, з Італією буде так само"
Захисник збірної України Віталій Миколенко перед вирішальним матчем з Італією пригадав доленосний поєдинок проти Португалії за право виступати на чемпіонаті Європи 2020 року.
"Ми грали з Португалією (2:1) за вихід з групи на Євро-2020. Якби ми виграли – виходили б, нічия – ще було б під питанням. Тоді вони були чинними чемпіонами Європи. І нічого, виграли. Ми дуже добре тоді грали.
"Гольова машина – не знаю як його наздогнати ": Зінченко потролив бомбардирські успіхи Миколенка в Евертоні
Тоді у Тараса Степаненка була червона картка, трошки гра змінилася. Ми вистояли на останніх хвилинах та вийшли на Євро. Сподіваюсь, цього разу буде так само.
У цій грі у мене вийшов хороший асист. Вважаю, найкращий у кар'єрі (на 27-й хвилині Віталій віддав результативну передачу на Ярмоленка, – прим.)", – сказав Миколенко у коментарі прес-службі УАФ.
Нагадаємо, вирішальний поєдинок за вихід на Євро-2024 між збірними України та Італії відбудеться вже сьогодні, 20 листопада. Стартовий свисток прозвучить о 21:45.